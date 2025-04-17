Россияне узнали, как выбрать и хранить качественный кофе

Самые важные аспекты при покупке кофе: герметичная упаковка, чистым составом. Эксперты не советуют покупать зерна на развес или в бумажных пакетах, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РК.

В идеале упаковка должна быть из трехслойной фольги с клапаном, который необходим для выхода углекислого газа, выделяющегося при жарке зерен. При этом внутрь воздух поступать не должен, чтобы сохранить изначальный вкус кофе.

Также эксперты отметили, что в составе зернового кофе должен быть только «кофе натуральный жареный в зернах». Кроме этого, специалисты посоветовали выбирать продукт с минимальным сроком хранения с момента обжарки кофе, то есть не больше двух-трех месяцев: за это время кофе не успеет потерять аромат.

Зерна рекомендуется хранить в банке или вакуумном пакете, чтобы сохранить вкус. Эксперты отметили, что обжарка не влияет на срок хранения. © «Петрозаводск говорит»