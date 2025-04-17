Петрозаводские волейболистки будут бороться за золото в Томске

Волейболистки из Петрозаводска успели сыграть со сборными Новосибирска, Сургута и Тамбова, в этой подгруппе они заняли третье место. Теперь петрозаводчанкам предстоит сыграть со спортсменками из Томска, об этом сообщает пресс-служба ПетрГУ.

В марте женская сборная ПетрГУ победила на соревнованиях СЗФО. Теперь же они будут бороться за победу на уровне России. В состав женской сборной входят студентки ПетрГУ: Арина Назарова, Екатерина Лебедева, Ксения Пухленко, Милана Артемова и Полина Сергеева, Милана Рябкова, Юлия Жабчук (Екимова). Занимаются девушки с Ольгой Королевой - старшим преподавателем Института физической культуры, спорта и туризма.

Кроме соревнований, организаторы чемпионата предлагают командам посетить достопримечательности Томска. © «Петрозаводск говорит»