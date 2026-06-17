Россияне стали терять интерес к китайским авто

Продажи китайских машин снизились в России

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Популярность китайских машин упала.

Как пишет Lenta.Ru со ссылкой на исследование «Газпромбанк Автолизинга», по итогам мая прожажи китайских марок легковых автомобилей на российском рынке упали с прошлогодних 55 процентов до 41 процента или с 50 тысяч до 44,8 тысячи.

Глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев не видит возможностей для улучшения ситуации в китайском сегменте в июне. Тысячами штук будут продаваться машины только пяти брендов — Haval, Geely, Changan, Jetour и Jaecoo. В мае у первых трех продажи составили 15,8 тысячи, 6,8 тысячи и 5,2 тысячи соответственно.

В прошлом году еще достаточно велика была доля Chery, но сейчас она все больше смещается в сторону российского бренда Tenet, которых собирает машины из китайских комплектов.