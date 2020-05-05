05 мая 2020, 19:40
Россияне стали меньше тратить на бензин
Банковские аналитики установили, насколько упал спрос
Россияне в апреле стали покупать на 60,16% меньше бензина, чем в феврале. Об этом сообщается в исследовании банка «Русский Стандарт», которое цитирует РИА Новости.
«Русский Стандарт» входит в число крупнейших банков-эквайеров. Аналитики банка изучили наполняемость чеков в мобильном банке и определили, какие продукты и промтовары граждане в апреле покупали чаще всего.
«В категории “услуги” — бессменный лидер АЗС, где самый популярный товар — бензин. Покупки Аи-92 и Аи-95 в связи с режимом изоляции в апреле упали на 9,73% относительно марта и на 60,16% относительно февраля»,
— подсчитали в банке.