Россияне стали чаще учиться езде в непогоду и гололед

Парк легковых автомобилей в России растет. С января по август 2024 года в России было продано почти 1,17 млн новых транспортных средств всех типов. Согласно данным платформы «Авито Услуги», в октябре 2024 года интерес россиян к обучению вождению автомобиля вырос на 17%, а уроки езды на мотоцикле стали популярнее на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Каждый четвертый россиянин планирует пройти курсы экстремального и контраварийного вождения, следует из результатов исследования платформы «Авито Услуги».

Осенью спрос на уроки, которые позволяют лучше управлять машиной в критической ситуации, в том числе в непогоду и гололед, а также и по бездорожью, вырос. Так, в октябре 2024 года занятия по контраварийному вождению стали востребованнее у автомобилистов на 50% по сравнению с сентябрем этого года. Один часовой урок для водителей обойдется в среднем в 3 000 рублей. Предложение от автоинструкторов за год увеличилось пропорционально спросу — на 40%.

Самой востребованной услугой остается обучение вождению по городу. В октябре интерес к таким занятиям увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от специалистов на платформе «Авито Услуги» за год увеличилось на треть (+30%). Урок длительностью в 45 минут в среднем обойдется от 1000 до 2000 рублей.

Новички часто обращаются к специалистам, чтобы улучшить свои навыки вождения и отработать маршрут «дом — работа». Такие уроки за год стали популярнее на треть (+39%). А количество объявлений на платформе Авито Услуги от инструкторов, готовых помочь увереннее чувствовать себя на важных маршрутах и не бояться плотного потока машин, за год увеличилось на 40%.

Согласно результатам опросов, каждый четвертый россиянин считает, что недостаточно хорошо паркуется и хотел бы подтянуть эти навыки. Парковка — как правило, самый сложный маневр для начинающих. Спрос на такие уроки за год вырос на 48%, а предложение от исполнителей на платформе Авито Услуги увеличилось на 40%.

Россияне, которые давно не садились за руль и не уверены в своих навыках вождения, обращаются к инструкторам, чтобы вспомнить, как управлять автомобилем, — эта услуга за год стала востребованнее на 38%, а предложение увеличилось на 37%.

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