Россияне оценили работу органов власти в интернете

В ходе 17-го Форума ООН по управлению интернетом заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Полетаева представила результаты нового индекса готовности к цифровизации России. На основе ноябрьского онлайн-опроса, проведенного АНО «Диалог», 61% жителей России отмечают позитивное влияние интернет-технологий в своей жизни.



Согласно исследованию, 48% респондентов положительно отметили активность власти в интернете в настоящее время. Чуть меньше опрошенных (43%) придерживаются обратной позиции. 33% россиян говорят, что после обращения их проблема была решена, а 23% остались удовлетворены общением с органами власти.



Тем не менее показатель активности органов власти по равнению с прошлым годом прибавил семь позиций. При этом на вопрос, достаточно ли в медиапространстве информации о деятельности органов госвласти, утвердительно ответил 31% россиян. У чуть более половины (51%) опрошенных еще есть запрос на дополнительное информирование об этом, отмечается в исследовании.



31% россиян считают, что в медиапространстве достаточно информации о деятельности органов госвласти. У чуть более половины опрошенных (51%) еще есть запрос на дополнительное информирование об этом. А 64 процента опрошенных выразили уверенность, что использование государством онлайн-платформ для коммуникации с гражданами улучшает качество жизни.





Помимо всего прочего, 48% респондентов за последний год получили государственные услуги именно в онлайн-формате. Кроме того, благодаря современной системе мониторинга от «Диалога» – «Инцидент Менеджмент», кратно выросла скорость, с который должностные лица решают проблемы граждан. Всего за 2022 год было 2,8 млн решенных инцидентов.



Число россиян, которые ожидают получение ответа от органов госвласти в соцсетях, выросло на 6 п. п. – до 35%. Еще 17% считают, что при поддержке госорганов их проблема решится.



Отметим, что соцопрос АНО «Диалог» наглядно демонстрирует, что индекс готовности граждан России к цифровизации растет. Это результат активной работы «Диалога», который за три года создал масштабную инфраструктуру интернет-коммуникаций власти с жителями по всей России.

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