Россияне не смогут попасть на майские праздники в Мавзолей Ленина

Памятник-усыпальницу на Красной площади у Кремлевской стены в Москве закроют на месяц. Посетители не смогут посмотреть на тело Владимира Ленина в саркофаге с 23 апреля и до 19 мая.

Мавзолей закрывают в связи с подготовкой и проведением майских праздничных мероприятий, сообщает РБК со ссылкой на федеральную службу охраны России.

Ограничения для посетителей устанавливают каждый год на время массовых мероприятий и парадов на Красной площади. После завершения всех мероприятий Мавзолей Ленина снова откроют.

До этого его закрывали для посетителей с 18 февраля и по 14 апреля. © «Петрозаводск говорит»