Россияне назвали причины, по которым не ходят в спортзал

Национальное фитнес-сообщество в ходе опроса 1100 россиян выяснило, почему они не спешат заниматься спортом. Результаты исследования приводит РИА Новости. Так, чуть более 33% заявили, что у них просто нет свободного времени. Еще 15% ответили, что физкультурно-оздоровительные объекты и места для занятий физической культурой находятся слишком далеко. Лень мешает приводить себя в форму в спортзале 13% респондентов.

Среди других причин - состояние здоровья, отсутствие компании, а также финансовые трудности и отсутствие достаточного количества физкультурно-спортивных сооружений в стране.

В Национальном фитнес-сообществе считают, что в России нужно увеличить количество спортивных объектов и оснащенных спортивных площадок в регионах. (фото indiastyle.ru)