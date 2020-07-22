Россиянам заплатят за отдых на родине

Правительство РФ выделит 15 млрд. рублей на компенсацию расходов граждан на поездки по России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает Интрфакс.

За каждую поездку российские «внутренние» туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.

Мишустин заявил, что сегодня туризм находится в сложном положении.

"И нужно не только поддержать его, но и обеспечить условия для динамичного развития. В том числе – открывая новые возможности для внутреннего туризма",

— подчеркнул премьер.

Ростуризм рассчитывает таким образом стимулировать более 2 млн. поездок в регионы России, где до сих пор не было массового туризма. В список вошел 51 регион, в том числе Бурятия, Хакасия, Калининградская область, Алтай, куда туроператоры поставили чартеры.

Правительство РФ в пятницу одобрило выделение Ростуризму в 2020 году средств на субсидирование направлений внутреннего туризма из резервного фонда.

РИА Новости сообщает, что согласно документу, которым располагает АТОР, кэшбек будет предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее 5 дней.

На поездки с 15 августа по 20 декабря

Центр: Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская

Северо-запад: Архангельская, Вологодская, Карелия, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская

Юг и Кавказ: Астраханская, Волгоградская, Кабардино-Балкария, Ростовская

Приволжье: Башкирия, Мордовия, Нижегородская, Оренбургская, Пермский, Самарская, Саратовская, Татарстан, Удмуртия, Ульяновская

Урал: Свердловская, Тюменская, ХМАО, Челябинская

Сибирь: Бурятия, Иркутская, Кемеровская, Красноярский, Новосибирская, Хакасия

Дальний Восток: Камчатка, Приморский, Сахалинская, Хабаровский

На поездки с 1 октября до 20 декабря

Алтайский Край и Горный Алтай, Калининградская область, Краснодарский край и Ставрополье, Крым и Севастополь, Москва и Подмосковье, Петербург и Ленобласть

В Ростуризме РИА Новости сообщили, что список регионов по программе ещё будет уточняться.

