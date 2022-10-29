Россиянам разъяснили, в каких случаях банк может оштрафовать клиента

Специалист назвал обстоятельства для штрафов от банка. Самое распространенное основание – просрочка возврата кредита по договору. Размер неустойки в потребительских кредитах ограничен.

Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм» пояснил, что размер такой неустойки не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности по договору в случае, если «по условиям договора на сумму кредита проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются».

А если по условиям договора проценты на сумму кредита не начисляются, то размер неустойки составит 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения договора.

Еще одним основанием для штрафа может стать нецелевое использование средств кредита. Нарушением договора может считаться непредоставление данных и сведений. Это может быть сведения об изменении доходов или перемена имени физлица.

«Указанные нарушения также могут стать основанием для начисления банком штрафных санкций, если это предусмотрено договором. В этих случаях условие об основаниях и размере штрафных санкций отражено в строке 12 индивидуальных условий договора потребительского кредита»,

- предупредил эксперт.

Данилов подчеркнул, что установление ряда штрафов неправомерно, даже если они включены в договор. По его словам, незаконным является установление в кредитном договоре штрафа за досрочное погашение. (фото unsplash.com, Andre Taissin)