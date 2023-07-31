Россиянам рассказали, кому нельзя есть дыню

Диетолог Елена Соломатина посоветовала не есть дыню беременным и кормящим женщинам, а также людям со слабым иммунитетом. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Врач также призвала детей и пожилых людей не употреблять ранние плоды, поскольку в них может содержаться большое количество нитратов. Они могут вызвать головокружение и общее ухудшение состояния.

Соломатина подчеркнула, что дыня содержит и множество полезных веществ, в частности, фруктозу, которая заряжает человека энергией. Также в продукте много клетчатки и витамина С.

При этом важно помнить, что дынями, как и арбузами, не стоит увлекаться людям с лишним весом и россиянам, страдающим сахарным диабетом, резюмировала эксперт. // Фото: unsplash.com / Elena Mozhvilo