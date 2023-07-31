31 июля 2023, 07:29
Россиянам рассказали, кому нельзя есть дыню
Врач посоветовала беременным женщинам отказаться от популярного лакомства
Диетолог Елена Соломатина посоветовала не есть дыню беременным и кормящим женщинам, а также людям со слабым иммунитетом. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».
Врач также призвала детей и пожилых людей не употреблять ранние плоды, поскольку в них может содержаться большое количество нитратов. Они могут вызвать головокружение и общее ухудшение состояния.
Соломатина подчеркнула, что дыня содержит и множество полезных веществ, в частности, фруктозу, которая заряжает человека энергией. Также в продукте много клетчатки и витамина С.
При этом важно помнить, что дынями, как и арбузами, не стоит увлекаться людям с лишним весом и россиянам, страдающим сахарным диабетом, резюмировала эксперт. // Фото: unsplash.com / Elena Mozhvilo