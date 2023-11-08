Россиянам рассказали, какие продукты на Новый год можно купить сейчас

Диетолог Наталья Круглова перечислила продукты, которые можно покупать к новогоднему столу уже в ноябре. Слова специалиста приводит News.ru.

Как отметила эксперт, долго хранить можно, во-первых, любые консервы - рыбные, мясные, фруктовые, овощные. Также заранее можно закупить шоколад, красную и черную икру. Мясо и рыба также легко протянут два-три месяца, если хранить их в условиях глубокой заморозки.

Помимо этого, к Новому году уже сейчас можно закупать алкоголь, соки, некоторые виды сыра, замороженные овощи и фрукты. // Фото: unsplash.com / Storiès