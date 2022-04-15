Россиянам рассказали, как вырастут цены на мясо

Введение санкций вряд ли может сказаться на ценах на мясо на внутреннем рынке. Об этом рассказал руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, слова специалиста приводит радио Sputnik.

Эксперт отметил, что доля импортного мяса на российском рынке незначительна. Наша страна является больше экспортером, чем импортером мяса, подчеркнул Юшин.

«Россия по мясу птицы больше экспортирует, чем импортирует. По свинине мы почти ничего не ввозим, зато продали за рубеж в прошлом году почти 200 тысяч тонн. Это существенный запас прочности. По говядине у нас есть зависимость от импорта, а в мире она очень быстро дорожает. Но пока говядина в России все еще в оптовом звене в среднем в два раза дешевле, чем на мировом рынке»,

- отметил эксперт. Юшин заявил, что продовольствие дорожает во всем мире.

«Во всем мире очень сильно дорожают продукты питания. За один только месяц март индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН на планете повысился на 12,6 процента. Во многих странах цены на еду очень быстро растут. В России пока по итогам года мы предполагаем, что себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15-20 процентов», - заявил специалист. Фото pixabay.com/RitaE