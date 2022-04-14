Прожиточный минимум, МРОТ и пенсии проиндексируют в России

Российские власти скоро объявят об индексации МРОТ, прожиточного минимума, пенсий и иных социальных платежей. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин, передает ТАСС.

- Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, и такая индексация произойдет,

- сказал он.

Орешкин добавил, что Владимир Путин решил также распространить выплаты семьям с детьми на возраст вплоть до 16 лет. Помощник главы государства также отметил, что с финансами в РФ все в порядке. // Фото: Polina Tankilevitch/Pexels.com