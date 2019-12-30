Россиянам рассказали, как выбрать рыбные консервы
Специалисты «Роскачества» рассказали жителям страны, как не ошибиться, выбирая рыбные консервы. Кроме того, эксперты напомнили, какие консервы являются самыми вкусными, сообщил корреспондент РИА «Новости» со ссылкой на источник в организации.
«Сначала важно посмотреть дату производства, срок и условия хранения продукта. При этом сразу можно определить, соблюдаются ли данные условия в торговом зале»,
- говорится в сообщении.
Большинству консервов достаточно температуры от 0 до 20 градусов Цельсия, но, например, красную икру нельзя хранить при комнатной температуре, и даже в холодильнике.
«Идеальная температура - от минус 4 до минус 6 °С»,
- утверждают эксперты.
Наиболее вкусные консервы - из свежевыловленного сырья: например, консервы из горбуши, произведенные на Дальнем Востоке в период путины лососевых рыб (июль - октябрь). На вкус может влиять и сезонность вылова, так как в течение года у рыбы меняется питание, условия обитания, фазы развития.
«Но, если рыба изготовлена в другой период, это не говорит о ее низком качестве. Просто она изготовлена из замороженного сырья»,
- пояснили эксперты.
Для качества рыбных консервов из мороженой рыбы важное значение имеет соблюдение условий ее хранения: она должна храниться при температуре не выше минус 18 по Цельсию, а срок ее хранения - ограничен.
«Роскачество» рассказало о внешних признаках консервов, непригодных в пищу. В этом списке - бомбаж (вздутие банки с обеих сторон), «хлопуша» (выпуклость на донышке, исчезающая при нажатии на одном или возникающая на другом конце), «птичка» (деформация донышек или крышек в виде уголков). Кроме того, недопустимы подтеки из-за нарушения герметичности шва, ржавчина по закаточному шву и ржавый налет на поверхности банки.
К внутренним дефектам относится белковый налет (творожистый осадок на поверхности рыбы), который неопасен для потребителя, а также струвит (прозрачные или полупрозрачные кристаллы фосфорнокислой соли магния и аммония). Он характерен для натуральных консервов из горбуши, кеты, скумбрии, трески, крабов, кальмаров, и считается недостатком только из-за неприятных ощущений от хруста кристаллов на зубах.
Не опасным является потемнение внутренней поверхности банки и повышенный водный отстой. Но если банки не вздутые, а содержимое имеет все равно кислый вкус и запах, такой продукт есть нельзя, заключают эксперты.