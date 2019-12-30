Экс-футболист сборной России умер в 32 года

В столице в автомобильной аварии погиб бывший член сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов, сообщает Агентство городских новостей «Москва». По данным СМИ, спортсмен за рулем личного авто выехал на встречную полосу.

Инцидент произошел ранним утром 29 декабря на улице Садовая-Кудринская. Погорелов за рулем своего BMW по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с такси Toyota Camry. От удара иномарку спортсмена отбросило в сторону, где она врезалась еще в два автомобиля.

- В результате случившегося 32-летний Погорелов погиб, также пострадали водитель и пассажир такси, их госпитализировали, - цитирует агентство слова источника в правоохранительных органах, который подчеркивает, что в настоящее время проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.