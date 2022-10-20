Россиянам рассказали, как подготовить кожу к холодам

Кожу стоит заранее готовить к холодам, поскольку из-за них она испытывает серьезный стресс. О том, как сохранить здоровье кожи, рассказал дерматовенеролог Вячеслав Иванов, его слова приводит «Лента.ру».

Медик посоветовал заниматься регулярным домашним уходом кожи, в частности, включить в него плотные по составу кремы. Также можно подключить и питательные маски с косметическими маслами. Перед их использованием стоит проконсультироваться с косметологом и исходить из своего типа кожи.

Кроме домашнего ухода, Иванов рекомендует сделать карбоновый пилинг у косметолога. Процедура стимулирует рост и восстанавливает поврежденные ультрафиолетом волокна коллагена. Они помогут справиться коже со стрессом, вызванным холодом.

«Лазерный карбоновый пилинг увлажняет кожу, сужает поры, избавляет от акне и воспалений, устраняет пятна постакне и гиперпигментацию. Процедура является безопасной и безболезненной, не требует периода реабилитации, а эффект от курса сохраняется длительное время», - добавил Иванов. Фото: unsplash.com