Россиянам рассказали, как нельзя хранить картошку

Хранить картофель в пакетах, особенно целлофановых, нельзя. Об этом рассказала специалист Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова, ее слова приводит News.ru.

Как отметила эксперт, целлофановые пакеты собирают тепло и влагу. Чтобы хранить картофель в пакетах безопасно, в них нужно сделать несколько отверстий для циркуляции воздуха.

При этом лучше всего держать картошку в корзинках, картонных коробках, деревянных ящиках, мешках из хлопка или муслина. Самым оптимальным вариантом для продукта Горенкова назвала сетку.

Также специалист не советует держать картофель в холодильнике - подойдет темное прохладное место, в котором циркулирует воздух. // Фото: unsplash.com / Lars Blankers