Отец и маленькая дочь умерли во сне на пожаре в Подмосковье

В Московской области мужчина и его двухлетняя дочь погибли на пожаре из-за вспыхнувшего обогревателя. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации источника, трагедия произошла в городе Рошаль. Отмечается, что мать ребенка уложила его спать и ушла на улицу. Дома остался 47-летний отец девочки, который приболел. Через некоторое время и он уснул. Когда мать вернулась, дом полыхал. Члены семьи задохнулись во сне.

По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что китайский удлинитель не выдержал мощности обогревателя. Оплавленные остатки приборов отправили на экспертизу. // Фото: unsplash.com / Io & Tech