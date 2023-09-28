Россиян предупредили об особенности предстоящей зимы

Предстоящей зимой жителей России ожидают температурные качели. Такую особенность назвал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил синоптик, очень теплые периоды зимой будут сменяться очень холодными.

«В течение отопительного периода в большинстве регионов России высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые будут формировать условия для развития опасных гидрометеорологических явлений»,

- рассказал Вильфанд. Он добавил, что такая погода будет приводить к образованию гололеда и гололедицы. // Фото «Петрозаводск говорит»