09 февраля 2022, 21:23
Россиянам рассказали, что будет, если каждый день пить воду с лимоном
Нутрициолог посоветовала пить лимонную воду для борьбы с вирусами
Лимонная вода помогает бороться c вирусами, помогает организму вырабатывать коллаген, усваивать железо, цинк и другие минералы. Об этом рассказала нутрициолог Наталья Кунская РИА Новости.
Также она подчеркнула, что вода с лимоном способствует выработке соляной кислоты в желудке и секреции желчи, а они необходимы для хорошего пищеварения.
Такую воду нужно каждый день пить за полчаса до еды, но не более двух или трех стаканов. Лучше не пить лимонную воду натощак, нельзя запивать еду. // Фото: Ri_Ya/pixabay.com