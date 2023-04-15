Россиянам рассказали, чем опасен укус белки

Любителям подкармливать белок в парках и делать с ними фотографии стоит быть осторожными при контакте со зверьком. При укусе хвостатой красавицы можно заразиться бешенством, лептоспирозом и туляремией, предупредила в беседе с «Газета.Ru» главврач ООО «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова. Бешенство не лечится, развитие болезни приведет к летальному исходу. Специалист советует обезопасить себя прививкой.

«Предотвратить развитие бешенства можно своевременным введением антирабической вакцины, а в случаях тяжелых укусов животными — комбинированным введением вакцины и антирабического иммуноглобулина. Антитела после введения вакцины вырабатываются через 12-14 дней»,

- говорит врач.

Лептоспироз сопровождается поражением капилляров, печени, почек, мышц и лихорадкой. Инфекцию могут переносить белки, живущие в крупных городах, так как часто ищут еду на помойках.

По словам специалиста, летом животных прикармливать не стоит. Белки питаются зеленью. Семечки и орехи - жирная пища, которую летом белки есть не должны, утверждает Попова. Зимой белок наоборот нужно подкармливать.

«Белкам можно давать семечки (нежареные), орехи (грецкие, кедровые), морковь, яблоки, геркулес», - говорит специалист.

Врач не советует кормить белок с ладони, лучше положить еду в кормушку. Инфекции от человека также могут передавать и животным. // фото unsplash.com