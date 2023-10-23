23 октября 2023, 14:45
Россиянам раскрыли оптимальное время для дневного сна
Врач рассказала, почему опасно отдыхать сразу же после обеда
Терапевт Виктория Звонарева раскрыла идеальное время для дневного сна. Слова специалиста приводит «Лента.ру».
Как отметила врач, взрослым после обеда не стоит принимать горизонтальное положение около 30-40 минут, поскольку возможен заброс желудочного содержимого в пищевод. В дальнейшем это может привести к нарушению функции этого органа.
Звонарева рассказала, что полезным может быть дневной сон, который начнется через 40-60 минут после приема пищи. Специалист при этом добавила, что это касается взрослых, а дети могут ложиться спать сразу после обеда. // Фото: unsplash.com / Davidcohen