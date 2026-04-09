Россиянам пригрозили штрафом за собранную в магазине луковую шелуху

Посетителям магазинов, которые снимают шелуху с лука для покраски яиц на Пасху, может грозить наказание за вредительство. В этом году православные будут отмечать праздник 12 апреля, печь куличи и красить яйца они начинают в Чистый четверг - последний четверг перед Пасхой.

В беседе с РИА Новости юрист пояснил, что если в магазине обдирать луковицы, то это могут расценить как возможное повреждение товара. Внешний вид товара ухудшается, что вероятно отразится на продаже.

Действия посетителя магазина могут расценить по статье о причинении торговой точке имущественного вреда с обязанностью его возместить.

По словам эксперта, при умышленной порче без значительного ущерба могут применить административную статью об уничтожении или повреждении имущества, которая влечет штраф от 300 до 500 рублей.