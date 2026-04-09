09 апреля 2026, 09:45
Россиянам пригрозили штрафом за собранную в магазине луковую шелуху

Посетителей магазина могут обвинить в повреждении товара и назначить штраф
лук
Посетителям магазинов, которые снимают шелуху с лука для покраски яиц на Пасху, может грозить наказание за вредительство. В этом году православные будут отмечать праздник 12 апреля, печь куличи и красить  яйца они начинают в Чистый четверг - последний четверг перед Пасхой.

В беседе с РИА Новости юрист пояснил, что если в магазине обдирать луковицы, то это могут расценить как возможное повреждение товара. Внешний вид товара ухудшается, что вероятно отразится на продаже.

Действия посетителя магазина могут расценить по статье о причинении торговой точке имущественного вреда с обязанностью его возместить.

По словам эксперта, при умышленной порче без значительного ущерба могут применить административную статью об уничтожении или повреждении имущества, которая влечет штраф от 300 до 500 рублей.

лук
штраф
Пасха