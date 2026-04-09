БПЛА убил стоявшего на балконе мужчину в Краснодарском крае

Минувшей ночью в Краснодарском крае в результате атаки беспилотника по жилому дому погиб человек. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По словам чиновника, трагедия произошла в селе Саук-Дере. Обломками БПЛА убило мужчину, который в этот момент находился на балконе многоквартирного дома. Кондратьев пообещал оказать необходимую помощь семье убитого.

Также обломки беспилотников упали в поле под Крымском и на территории одного из предприятий. Разрушений и пострадавших нет.

