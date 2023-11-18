Россиянам посоветовали срочно положить фольгу за батарею

Сделанный из фольги экран за радиатором отопления поможет не выпускать из дома тепло. Положить этот материал за батарею посоветовал в беседе с РИАМО эксперт Александр Коршунов.

По его словам, это позволит нагревать квартиру, а не внешнюю стену. Теплоотражающий экран легко сделать самостоятельно. Нужно наклеить на фанеру лист фольги.

Конструкцию надо поставить в двух-трех сантиметрах от радиатора, чтобы она с ним не соприкасалась. // фото: «Петрозаводск говорит»