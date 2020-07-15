Россиянам посоветовали привыкать к маскам

Россиянам посоветовали привыкать к медицинским маскам. Такой совет дала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, пишет ТАСС.

Медик напомнила, что маски эффективно защищают людей от заражения в период распространения респираторных инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Поэтому во время эпидемий ОРВИ и гриппа носить их необходимо.

По словам Руженцовой, носить маску нужно при контактах с больными, в людных местах и в других случаях, когда есть риск заразиться. Медик рекомендовала не ждать повода, а привыкнуть к маске и использовать ее как можно чаще.