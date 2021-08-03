Россиянам подсказали, как спастись от навязчивого телефонного спама

Руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Сергей Кузнецов рассказал, как можно избежать нежелательных звонков. Об этом эксперт сообщил в беседе с «Газетой.ру».

По словам эксперта, россияне могут воспользоваться функцией «Антиспам», встроенной в стандартное приложение «Телефон» на большинстве смартфонах Android. Владельцам iPhone нужно устанавливать сторонние программы. Однако выбирать сервисы по блокировке спам-звонков нужно аккуратно, говорит Кузнецов.

Эксперт рекомендует почитать отзывы в интернете о каждом приложении, обратить внимание на рейтинг приложений, число скачиваний, ознакомиться с новостями о репутации разработчика сервиса. Также можно внести номера спамеров в список нежелательных звонков вручную или просто не отвечать на незнакомые номера, но в таком случае человек рискует пропустить важный звонок. (фото androidinsider.ru)