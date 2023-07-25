Россиянам перечислили симптомы рака брюшины

Онколог Евгений Черемушкин рассказал о способах выявить рак внутренних органов, находящихся в брюшной полости. На ранних стадиях эта болезнь часто протекает бессимптомно, отметил врач, слова которого приводит издание News.ru.

К симптомам появления злокачественных новообразований в брюшине медик отнес постоянное вздутие живота, потерю аппетита, тошноту, регулярные запоры или диарею, частые боли в животе. Проблема заключается в том, что проявления патологии неспецифичны, и эти симптомы часто можно принять за признаки других заболеваний, подчеркнул специалист.

Онколог добавил, что зачастую на ранних этапах заболевание протекает бессимптомно. Он объяснил, что это происходит из-за способности трубчатых структур, к которым относится желудок и кишечник, растягиваться. Таким образом опухоль может расти, не доставляя дискомфорта, пока не перекроет проходимость кишечной трубки.

Черемушкин отметил, что выявить рак на ранних стадиях можно только в том случае, если человек регулярно проходит соответствующие обследования. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H