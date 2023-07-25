25 июля 2023, 19:32
Два грузовика раздавили легковой автомобиль на «Коле», погиб человек
В Ленинградской области произошла страшная авария на федеральной магистрали
На трассе «Кола» в Ленинградской области сегодня днем произошла смертельная авария. Об этом сообщает 47news.
По данным издания, трагическое ДТП случилось в шестом часу вечера на 109-м километре федеральной магистрали в районе деревни Кисельня. Легковой автомобиль оказался зажат между двумя грузовиками. Транспортное средство буквально расплющило.
По предварительным данным, в аварии погиб один человек, еще одного госпитализировали. Движение на месте трагедии организовано в реверсивном режиме. Там работают спасатели. // Фото «Петрозаводск говорит»