25 июля 2023, 17:05
На «Коле» выросла пробка в несколько километров длиной
Из-за ремонтных работ перед Ладожским мостом автомобили стоят по часу в очередях
Сегодня днем в Ленинградской области на трассе «Кола» выросла большая пробка. Об этом сообщает 47news.
По данным издания, к 15 часам пробка у Ладожского моста растянулась на четыре километра. Причиной стали ремонтные работы, ведущиеся на магистрали в этом месте. Там устраняют колейность дороги.
Из-за работ попеременно перекрывается одна из полос в направлении Мурманска. На второй скорость ограничена 40 км/ч. В направлении Санкт-Петербурга открыты обе полосы.
Очевидцы отмечают, что стоят в пробке больше часа. Работы продлятся на этом участке трассы до 31 июля. // Фото: freepik.com / Standret