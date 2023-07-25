На «Коле» выросла пробка в несколько километров длиной

Сегодня днем в Ленинградской области на трассе «Кола» выросла большая пробка. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, к 15 часам пробка у Ладожского моста растянулась на четыре километра. Причиной стали ремонтные работы, ведущиеся на магистрали в этом месте. Там устраняют колейность дороги.

Из-за работ попеременно перекрывается одна из полос в направлении Мурманска. На второй скорость ограничена 40 км/ч. В направлении Санкт-Петербурга открыты обе полосы.

Очевидцы отмечают, что стоят в пробке больше часа. Работы продлятся на этом участке трассы до 31 июля. // Фото: freepik.com / Standret