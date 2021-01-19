Россиянам объяснили, зачем жулики хотят узнать номер их СНИЛС

Зачем злоумышленники пытаются у россиян номер пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), объяснил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал на портале mail.ru.

Узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей,

– рассказал Сигал.

Он напомнил, что сообщать данные никому нельзя. Эксперт порекомендовал оформлять все документы и сообщать данные только в официальных организациях, а у сотрудников просить удостоверить личность и место работы. Кроме того, следует внимательно прочитать любой договор перед подписанием, прояснив для себя все непонятные пункты.

Сигал заключил, что не стоит торопиться и поддаваться на провокации мошенников, чтобы не потерять свои деньги.

Фото с сайта gidpostrahovke.ru