Россиянам объяснили необходимость второй дозы вакцины от Covid-19

Необходимость введения второй дозы вакцины от коронавируса объяснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил специалист, вторая доза нужна, что закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет. При этом после первой дозы препарата начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет.

«Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на два-три месяца», - сказал специалист.

Горелов уточнил, что наилучшим интервалом между дозами вакцины, как правило, считается период в 30-45 дней, однако в условиях пандемии полтора месяца - это чересчур большой срок. По словам специалиста, сейчас необходимо, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее, поэтому на данный момент этот интервал сокращен до 21 дня. Фото rammedcentr.ru