Россиянам объяснили, как получить пенсию за умершего родственника

Россиянам напомнили о возможности получения пенсии по наследству. Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова в беседе с агентством «Прайм» пояснила, что родственники умершего пенсионера в ряде случаев могут получить выплаты по наследству.

Страховую пенсию наследодателя могут получить нетрудоспособные члены семьи, которые проживают вместе с пенсионером. Для этого следует обратиться в отделение Пенсионного фонда или многофункциональный центр. Родственники могут уточнить информацию по суммам в течение полугода со дня смерти пенсионера. При обращении нескольких членов семьи причитающиеся суммы делятся поровну. По словам Рыжковой, при непредъявлении требований о выплате неполученной пенсии в течение шести месяцев суммы наследуется на общих основаниях.

Что касается накопительной части пенсии, она наследуется, если наследодатель умер до назначения ему пенсии. Но если при жизни наследодателя была произведена хоть одна выплата, наследование не состоится, пояснила эксперт. (фото pixabay.com, wir_sind_klein)