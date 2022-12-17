Россиянам объяснили, как мошенники узнают баланс банковской карты

Есть несколько способов, как мошенники могут узнать баланс банковской карты жертвы – от примитивных до высокотехнологичных.

Юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с агентством «Прайм» назвал самый примитивный. Это подглядывание за жертвой – когда клиент просит вывести баланс на экран устройства. Еще один банальный метод – кража чеков. Но, по словам эксперта, этот метод мало подходит для аферистов, поскольку требуется номер телефона хозяина карты, да и работают они чаще всего из-за рубежа.

Трудозатратный способ - использование уязвимостей банковских приложений. Но «лазейки» банки быстро устраняют.

«Узнать баланс карты можно и с помощью отправки текстового сообщения на номер банка или звонок голосовому помощнику. Причем, если к одному номеру телефона привязано сразу несколько карт, то банк может сообщить последние четыре цифры всех карт и остаток по ним, что еще больше упрощает жизнь мошенникам»,

- говорит эксперт. В этом случае мошенники используют подмену номера. По мнению специалиста, федеральные мобильные операторы борются с подменой номеров, но стопроцентной защиты пока нет.

Поздняков подчеркнул, что знаний о балансе карты недостаточно для списания денег. Тем не менее аферисты стремятся получить эти сведения, чтобы убедительно разговаривать с жертвами от лица банковского сотрудника или силовика.

Юрист еще раз призвал россиян не сообщать посторонним реквизиты карты, секретный код с обратной стороны и коды из смс. // фото freepik.com