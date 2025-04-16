Россиянам назвали защищающий от рака популярный продукт

Диетолог Марина Макиша назвала продукт, который защищает от рака и продлевает молодость. Слова специалиста прозвучали в программе «О самом главном», их цитирует «Лента.ру».

Как отметила эксперт, в яйцах содержится вещество под названием селен, которое снижает риски развития рака. Таковы данные недавно проведенных исследований. Помимо прочего, этот микроэлемент помогает сохранить молодость сосудов и организма в целом.

Также Макиша подчеркнула, что яйца полезны и для зрения. «В желтке содержатся бета-каротиноиды - это такая группа антиоксидантов. (...) Именно эти антиоксиданты очень полезны для нашего зрения, потому что они накапливаются в основном в сетчатке глаза и, самое главное, защищают глаз от возрастных изменений и снижают риск катаракты», - пояснила медик. © «Петрозаводск говорит»