Россиянам назвали упражнение для стройного тела, и это не планка

Упражнение «уголок» позволит сделать тело более подтянутым. Технику его выполнения напомнила тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина.

С первого раза может не получиться выполнить традиционное упражнение, но не стоит прекращать, а техника придет со временем.

Следует занять исходную позицию. Для этого следует, сидя на ягодицах, выпрямить спину, подтянуть живот, руки должны быть над головой в третьей позиции или вытянуты в стороны.

«Задача - отвести корпус назад, оторвать ноги от пола и задержаться в этом положении как можно дольше. То есть тело образует угол 90-120 градусов»,

- приводит слова тренера издание «Спорт-экспресс». Для начала можно начинать с десяти секунд и постепенно увеличивать до минуты. Упражнение полезно также для мышц спины, пресса, рук и ног.

Вариант посложнее подойдет для более продвинутых спортсменов. Для его выполнения нужно развернуть стопы наружу, а пятки направить друг к другу. Так будет задействована внутренняя сторона бедра. // фото unsplash.com/ Junseong Lee