04 октября 2023, 09:37
Россиянам назвали способный снизить риск развития депрессии продукт
Эндокринолог посоветовала есть миндаль, чтобы не стать жертвой депрессии
Для профилактики депрессии стоит ежедневно съедать 12 орешков миндаля. Такой совет дала эндокринолог Зухра Павлова, слова специалиста приводит «Лента.ру».
Врач перечислила и другие полезные свойства миндаля. Так, этот продукт снижает воспалительные процессы в организме и нормализует уровень холестерина. Также он помогает поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.
В миндале содержатся магний, клетчатка и белки, а также аминокислоты для восстановления печени, добавила эксперт. // Фото: unsplash.com / Nrd