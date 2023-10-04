Россиянам назвали способный снизить риск развития депрессии продукт

Для профилактики депрессии стоит ежедневно съедать 12 орешков миндаля. Такой совет дала эндокринолог Зухра Павлова, слова специалиста приводит «Лента.ру».

Врач перечислила и другие полезные свойства миндаля. Так, этот продукт снижает воспалительные процессы в организме и нормализует уровень холестерина. Также он помогает поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

В миндале содержатся магний, клетчатка и белки, а также аминокислоты для восстановления печени, добавила эксперт. // Фото: unsplash.com / Nrd