Россиянам назвали самый модный цвет этой осени

Стилист Ольга Ким назвала самые популярные цвета предстоящей осени. Слова специалиста приводит издание Sport24.

Большую популярность в новом сезоне наберет желтый цвет, считает эксперт. При этом он подходит далеко не всем. «Лучше всего он подходит людям со смуглой кожей и яркой внешностью. Желтый можно комбинировать с оранжевым, фиолетовым и черным», - отметила Ким.

Также стилистка посоветовала присмотреться к бордовому цвету, его можно комбинировать с бежевым. Ким назвала отличным выбором покупку на осень пальто оттенков красного вина. // Фото: unsplash.com / Jakob Owens