Россиянам назвали признаки вредоносной программы в смартфоне

Россиянам назвали несколько признаков, указывающих на наличие вредоносной программы в смартфоне.

На «неполадки» указывает снижение производительности. На наличие вредоносного ПО может указывать медленная работа телефона, приложения стали открываться дольше, система стала «подвисать», сообщается в телеграм-канале «Вестник киберполиции России».

Другой признак - появление большого количества рекламы, особенно в приложениях, где ее раньше не было.

Необъяснимые списания со счета, появление смс-сообщений, которые человек не отправлял, также могут указывать на вредоносную программу.

«Это может быть результатом действий вредоносных приложений, которые пытаются подписать вас на платные услуги или отправляют сообщения на платные номера»,

- отмечают эксперты.

Перегрев устройства при выполнении простых задач, также указывает на вирусы. Вдобавок, вирусы, работающие в фоновом режиме, могут сократить срок службы батареи телефона.

Насторожиться стоит, если несколько из названных признаков возникают одновременно. В этом случае телефон лучше проверить с помощью антивируса или отнести специалисту. // фото freepik.com