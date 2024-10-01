Карелия присоединилась к проекту «Урок цифры"

Ежегодная всероссийская акция «Урок цифры» проводится с 2018 года АНО «Цифровая экономика», Минцифры России, Минпросвещения России в партнёрстве c ключевыми компаниями и организациями в сфере IT в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

В рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» более 1 млн учащихся прошли первый в новом сезоне урок «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг». В уроке приняли участие школьники не только из России, но и из многих других стран — Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Беларусь и другие.

В Карелии сезон «Уроков цифры» открыли 26 сентября и. о. управляющего Карельского отделения Сбербанка Андрей Новицкий и заместитель руководителя администрации Главы Республики Карелии, начальник управления информатизации и защиты информации Наталья Никольская. Больше сотни учеников школ №6 и №14, а также студенты Петрозаводского Государственного университета приняли участие в первом «Уроке цифры». Карелия – один из активных участников проекта, и ежегодно входит в топ регионов по вовлеченности.

Стратегический партнер Урока и разработчик содержания ― Благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера, команд GigaChat и Kandinsky. В ходе обучения все желающие могут узнать о внутреннем устройстве нейросетей и правилах написания промптов — текстовых запросов для генеративных моделей. Закрепить полученные знания можно с помощью игрового тренажера.

Материалы урока представлены для трех возрастных категорий — учеников с 1 по 4, с 5 по 9 и с 10 по 11 классы, — чтобы каждый мог изучить основы промпт-инжиниринга в интересном и понятном для себя формате.

Вместе с героями «Урока цифры» учащиеся создают выставку картин, кадры для анимационного мультфильма об экологии, а также фирменный стиль музея технологий с помощью интерактивного тренажера.

К уроку прилагаются методические рекомендации для педагогов, которые позволят провести занятие в любой школе и познакомить учащихся с искусственным интеллектом независимо от технической оснащенности классов. Для комфортного прохождения урока на разных устройствах разработана мобильная версия. Также в акции участвуют сотрудники и волонтеры Сбера, которые проводят открытые уроки в партнерских школах или в школах, где учились они или учатся их дети.

Акция длится до 13 октября. Пройти урок «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг» или организовать его может любой желающий на сайте проекта.

Миллион участников за первую неделю «Урока цифры» по теме «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг» — это впечатляющий результат, который подтверждает актуальность и востребованность темы искусственного интеллекта среди широкой аудитории. Мы выражаем искреннюю благодарность каждому, кто присоединился к Уроку. Ваша активность и любознательность являются источником вдохновения для нас и мотивируют на новые достижения. Вместе мы можем исследовать безграничные возможности искусственного интеллекта и использовать их во благо человечества, создавая будущее, где технологии служат людям, а не наоборот,

- отметил исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.

В рамках проекта «Урок цифры» ведущие IT-компании разрабатывают уроки, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.

//Фото: пресса-служба Сбера