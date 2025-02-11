Россиянам назвали несколько способов защиты смартфона от взлома

Рекомендации по защите смартфона от взлома и кражи дали в МВД. В руках современного человека в его гаджете есть и приложения банков, и госуслуги, и почта, и аккаунт в маркетплейсе, и соцсети, и фото, а также чаты по работе. Если устройство окажется в руках злоумышленников, они получат доступ практически ко всем сферам жизни владельца устройства.

Для защиты гаджета предлагают использовать сложный пароль для разблокировки устройства, в котором будет более шести символов, пишут в телеграм-канале Вестника киберполиции.

Также лучше не использовать автосохранение паролей в браузерах, а отдавать предпочтение менеджерам паролей Bitwarden, 1Password, KeePass.

Для защиты лучше отказаться от опции показа смс на заблокированном экране. Также стоит настроить удаленную блокировку и удаление данных. А для входа в важные приложения нужно настроить биометрию – отпечаток или Face ID. Помимо этого не стоит оставлять телефон без присмотра. // фото freepik.com