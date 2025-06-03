Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне

Среда, 11 июня, станет сокращенным рабочим днем. Об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов, его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что рабочий день будет сокращенным, поскольку предшествует празднику - Дню России, который отмечается 12 июня.

Напомним, что в этом году в честь Дня России жителей страны ждут длинные выходные, с 12 по 15 июня. © «Петрозаводск говорит»