Россиянам напомнили о смертельной опасности домашних заготовок

Употребление домашних заготовок может стать причиной развития опасного заболевания - ботулизма. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре.

Ботулизм возникает из-за попадания в банки микроорганизмов. Они выделяют опасные токсины, которые приводят к отравлению человека в срок от двух часов до нескольких дней.

Начальными симптомами заболевания специалисты назвали слабость, головную боль и запоры. Также о заражении свидетельствует ухудшение зрения, сухость во рту, изменение голоса, невнятная речь. Температура тела при этом может оставаться в норме.

Ботулизм поражает центральную и периферическую нервные системы, что негативно влияет на работу всех органов. Несвоевременное обращение за медицинской помощью часто приводит к смерти. // Фото «Петрозаводск говорит»