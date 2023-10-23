Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

В начале ноября жителей страны ждут длинные выходные. Об этом напоминает управление труда и занятости Карелии.

В связи с празднованием Дня народного единства в субботу, 4 ноября, дополнительный выходной переносится на понедельник. Таким образом, россияне будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября.

В пятницу, 3 ноября, жителей страны ожидает сокращенный рабочий день.

Благодаря дополнительному выходному на один день дольше продлятся и осенние школьные каникулы. // Фото: unsplash.com / Eric Rothermel