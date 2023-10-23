23 октября 2023, 09:56
Теплую одежду для бездомных срочно собирают в Петрозаводске
С приходом холодов замерзшие люди просят помочь утеплиться
Экстренный сбор теплых вещей объявили в карельской столице. Жителей Петрозаводска просят помочь бездомным, сообщили в группе «Попечение» ВКонтакте.
Когда наступили холода, множество замерзших бездомных стали приходить за бесплатной горячей едой.
- Сегодня мы получили очень много просьб об утеплении, в связи с этим очень просим принять участие в экстренном сборе,
- написали социальные работники.
Нужны теплые носки и шапки, куртки, перчатки, рукавицы, ботинки, нижнее белье.
Не хватает также одноразовой посуды для бесплатного кормления, можно приносить чай, сахар, печенье и сладости. Помощь можно принести каждый день по адресу: Вольная, 1, с 10.00 до 13.00. // фото: MabelAmber/ pixabay.com