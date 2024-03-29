29 марта 2024, 07:47
Россиянам напомнили, кому повысят пенсию с 1 апреля
Социальные пенсии в стране будут проиндексированы в апреле
С 1 апреля в России будут увеличены некоторые пенсии. О том, кому ждать индексации, рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, его слова приводит РИА Новости.
«С 1 апреля этого года на 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детям, оба родителя которых неизвестны»,
- отметил эксперт. Индексация коснется 3,4 миллиона россиян.
Также в апреле будут проиндексированы пенсии военных по призыву и добровольцев, которые приобрели инвалидность на службе, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и некоторые другие категории пенсий, рассказал специалист. // Фото «Петрозаводск говорит»