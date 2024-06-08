Россиянам дали советы по распознанию поддельных изображений и голосов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе Петербургского международного экономического форума спрогнозировал рост количества мошенничеств с использованием дипфейков и дал рекомендации по их выявлению.

Технология дипфейков позволяет осуществлять голосовые и видеозвонки от имени коллег, друзей и родственников, сотрудников банков и правоохранительных органов. По задумке мошенников, использование поддельного голоса или изображения позволяет гораздо проще завоевать доверие жертвы и обмануть её. Как правило, во время таких звонков злоумышленники под разными предлогами просят срочно перевести деньги на указанную ими банковскую карту, счёт или номер телефона.

Для получения образцов голоса и изображения человека, от чьего имени осуществляется звонок, мошенники используют информацию из открытых источников, как правило — соцсетей.

«Сбер определил ряд ключевых признаков, которые позволяют выявить дипфейк, и опубликовал их на портале по киберграмотности "Кибрарий": нечёткое или смазанное изображение лица на видео при более высоком качестве остального изображения; увеличенная частота морганий, неестественное движение бровей или губ — несоответствие темпу речи; слабовыраженная мимика — лицо как маска; неестественный оттенок кожи лица, несоответствие тени и света на изображении. Распознать дипфейк при аудиозвонке сложнее. Рекомендуется обратить внимание на интонации, использование нехарактерных слов. Настораживающим фактором является монотонность, безэмоциональность голоса. Однако заметить эти признаки можно лишь на длинных сообщениях — увидеть нестыковки в короткой фразе значительно труднее»,

- рассказал Станислав Кузнецов.

Чтобы определить дипфейк, можно, например, попросить человека отпить из чашки, поправить волосы, снять очки или просто провести рукой перед лицом. Как правило, в такой ситуации дипфейк начинает сбоить.

По словам Станислава Кузнецова, технологии дипфейк становятся доступнее, а их использование — проще. Если изначально мошенники применяли дипфейки для сложных адресных атак с потенциально большой выгодой, то постепенно круг потенциальных жертв расширяется, а атаки становятся более массовыми.

Главное, что надо помнить, чтобы не стать жертвой обмана: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят по видео и не направляют голосовые сообщения. Если же пришло сообщение с просьбой о помощи от родственника или коллеги, необходимо самостоятельно перезвонить ему и прояснить ситуацию.