Россиян предупредили об уловках работников аптек

Фармацевты могут настойчиво предлагать аналоги тех лекарств, что выписал врач. Об этом рассказал радио Sputnik терапевт Алексей Хухрев.

Медик подчеркнул, что россиянам не стоит больше доверять советам работника аптеки, чем рекомендациям врача.

«Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств. Понятно, что фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом», - пояснил Хухрев.

По словам терапевта, это может оказаться опасным для здоровья, а также привести к напрасной трате денег. В интересах пациента - брать «то, что доктор прописал», заверил специалист.

Однако исключением могут быть непосредственные аналоги нужного препарата - дженерики. «Чтобы их найти, пациент должен до похода в аптеку залезть в интернет и посмотреть химическое название действующего вещества нужного лекарства. Если по составу и по стране производства все совпало, то можно», - отметил Хухрев. Фото sibdepo.ru