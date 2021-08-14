Россиян предупредили об опасности продуктовых упаковок для здоровья

Одноразовая посуда и продуктовая упаковка, сделанная из вспененного и простого полистирола, угрожает здоровью потребителей. Об этом предупредил Российский экологический оператор, передает РИА Новости.

Специалисты РЭО объяснили, что из таких материалов часто делают одноразовую посуду, контейнеры для хранения яиц, вспененные подложки и лотки, боксы, стаканчики для йогуртов.

Пластик производители выбирают из-за того, что он дешевый. Но материал очень токсичен. Он разлагается на свету, под воздействием воды, тепла и кислорода. И в этот момент выделяет канцерогены.

ВВ РЭО предупредили, что посуду и упаковку из такого материала ни в коем случае нельзя нагревать. Продукты, которые в ней продают в магазинах, надо обязательно перекладывать в стекло или керамику. // Фото: Globallookpress